Aprovados em concurso da Prefeitura de Goiânia deverão ser convocados em breve

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), garantiu que, em breve, os aprovados no último concurso público da Prefeitura de Goiânia serão convocados.

A afirmação foi feita durante a prestação de contas à Câmara Municipal, na manhã desta segunda-feira (12).

Encerrado no mês de setembro, o certame contou com 1.376 aprovados. As vagas são para ocupar cargos na área da educação, saúde, assistência social e infraestrutura.

No total, foram 100.535 candidatos, entre nível fundamental, médio e superior. A maioria concorria pelas vagas de agente de apoio educacional, auxiliar de atividades educativas, profissional da educação II e pedagogo.

Os salários ofertados variam entre R$ 1.212 a R$ 3.452, acompanhados de benefícios referentes a cada função.