Jovem morre em acidente após sair com amigo que pegou carro escondido dos pais para passear

Outros três ocupantes do veículo, incluindo o motorista, ficaram feridos

Davi Galvão - 18 de maio de 2024

Carro ficou seriamente avariado após despencar do barranco. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente automobilístico custou a vida do jovem Marco Tulio Marques Bessa, de apenas 18 anos, que estava em um carro com os amigos na GO-040, entre Pontalina e Aloândia, região Sul de Goiás, na tarde deste sábado (18).

Os outros três ocupantes do veículo, incluindo o motorista, ficaram feridos.

Às autoridades, o condutor do automóvel, também de 18 anos, contou que havia pego o automóvel escondido dos pais, que tinham ido à Goiânia. A intenção era a de “dar uma volta” com os amigos.

Porém, segundo ele, quando estava nas proximidades do distrito industrial do município, um animal teria passado na frente do carro, o que o fez perder o controle e sair da pista, caindo de um barranco.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas até uma unidade hospitalar. A perícia foi acionada no local e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.