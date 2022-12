Mulher fica furiosa após o marido tatuar o nome dos filhos e esquecer de um detalhe

Um homem recorreu ao fórum online, Reddit, para questionar aos seguidores se estaria errado em ter ignorado o nome do enteado quando decidiu tatuar os nomes dos outros três filhos biológicos.

Ele, que preferiu não se identificar, contou que convive com a esposa, dois filhos do antigo casamento, uma filha biológica que teve com a atual parceira e um enteado, de oito anos.

Tudo estava caminhando muito bem entre os parentes, quando o patriarca quis homenagear as crianças, gravando os nomes no braço dele.

Depois de retornar do estúdio, a esposa ficou furiosa por ter ignorado o fato de que teria um ‘filho de criação’, já que o pai verdadeiro é completamente ausente e o garotinho convive com o padrasto há quatro anos – metade da vida dele.

Em defesa, o internauta explicou à esposa que só gostaria de gravar os nomes dos pequenos que carregavam o sangue dele e que não via problemas nisso.

“Disse a ela que não tinha intenção de tatuar o nome dele e ela ficou chocada e me perguntou por quê. Disse que só tatuo os nomes dos meus filhos . Ela respondeu que estou excluindo o filho dela e que ele também é parte desta família. Me recusei a tatuar o nome dele mesmo assim e tatuei apenas os nomes dos meus. A minha esposa ficou furiosa e me chamou de todo tipo de coisa. Estou errado?”, questionou no fórum.

Para a surpresa dele, inúmeros usuários concordaram com a mulher e disseram que ele está sendo insensível e que isso poderá prejudicar o emocional do pequeno, quando ele estiver mais velho e entender que foi “excluído”.

“Você está errado. Você foi a figura paterna para ele por metade da vida dele. O pobre menino provavelmente ficará arrasado quando perceber que você na verdade não o vê como filho”, disse um homem, que recebeu 21 mil curtidas na resposta.

Outro usuário acrescentou: “O garoto olha para você como pai. Ele vai ficar muito magoado quando perceber que você não sente o mesmo”.