Urban e Prefeitura terão reunião nesta semana para discutir tarifa do transporte coletivo

A aguardada reunião entre a Urban e a Prefeitura de Anápolis, para discutir a tarifa do transporte coletivo para o próximo ano, está marcada para acontecer nesta quinta-feira (15).

Vale lembrar que logo no início do mês, a Agência Reguladora Municipal (ARM) adiantou com exclusividade ao Portal 6 que a passagem pode passar de R$ 6 no ano que vem.

No entanto, o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou que terá “surpresa boa” em volta deste assunto e o valor será reduzido.

A conversa para discutir a redução da tarifa havia sido anunciada ainda no dia 01 de dezembro pelo chefe do Executivo, mas a data foi confirmada apenas nesta terça-feira (13) pelo diretor jurídico da empresa, Carlos Leão.

Segundo o representante da Urban, a reunião será “não apenas para tratar sobre tarifa, mas de todas as questões inerentes ao Sistema de Transporte Público de Anápolis (STPA)”.

A ARM, que regula o contrato entre município e a concessionária, não deve participar da reunião.