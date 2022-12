Empresário de Goiânia que matou namorada por flagra em celular é condenado a 13 anos de prisão

José Carlos de Oliveira Júnior, de 42 anos, que matou namorada Giselle Evangelista Gonçalves, de 38, foi condenado pela Justiça a 13 anos de prisão, em Goiânia.

O caso ocorreu em um apartamento do Setor Sudoeste da Capital, durante a madrugada do dia 16 de fevereiro de 2018. O crime teria sido motivado por ciúmes após a vítima ter encontrado pornografia no celular do acusado. Após a discussão, ele teria a matado asfixiada.

O júri popular que condenou o empresário foi presidido pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, nesta terça-feira (13), e empresário passa a cumprir a pena em regime fechado.

A defesa de José Carlos apresentou um argumento de que ele teria agido “sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima”. No entanto, a alegação foi rejeitada pelo magistrado, que ainda destacou que o próprio júri ali presente reconheceu a “materialidade e a autoria do crime”.

O juiz pontuou que, “quanto ao comportamento da vítima, segundo o que contém os autos, nada diviso de significativo, de relevante, para que fosse alvo de tamanha violência, não obstante constar dos autos constantes atritos entre ela e o acusado no âmbito da respectiva convivência conjugal”.

Relembre o crime

Ao O Popular, o delegado Danilo Porto informou que José Carlos havia confessado que a briga teve início após ele ter entregue o celular nas mãos de Giselle e um vídeo pornográfico ter chegado no aparelho. O empresário revelou as discussões eram frequentes por conta dos ciúmes da namorada.

Na briga fatal, José alega que a empurrou após ela ter cuspido na cara dele. Quando ela caiu, ele a sufocou com as mãos e logo se arrependeu, tentando reanimá-la com massagem cardíaca por cerca de 30 minutos.

Sem sucesso na reanimação, o empresário deixou o prédio com a intenção de fugir para Minaçu, cidade onde conta com alguns parentes, porém, o carro em que ele fugia estragou em Pirenópolis e ele foi então localizado e preso.