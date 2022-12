Goiana que ganhou o Largados e Pelados entra para a história do programa por feito inédito

Um dos realitys mais desafiadores da atualidade, o Largados e Pelados foi vencido por uma goiana que entrou para a história do programa por um feito inédito.

Moradora de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, Kamilla Monteiro Ramos, de 30 anos, foi a mulher que mais perdeu peso durante a edição que participou.

Ao todo foram 12 quilos durante os 21 dias em que sobreviveu em uma mata sem roupas, comida e água, vivendo apenas com o que a natureza oferecia.

Mãe de dois filhos, Mateus de 07 anos, e Heloísa, de 12, ela é moradora no Bairro Residencial Jardim Helena. Há nove anos ela trabalha no ramo da natureza e possui duas empresas de ecoturismo.

Além disso, Kamilla é instrutora de rapel e tem um projeto de sobrevivência na mata voltado para mulheres. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, ela se considera goiana de coração, por morar no estado desde os cinco anos de idade.

Ao G1, ela contou que o convite partiu da produção e que inicialmente achou que se tratava de um chamado falso.

“Eles me mandaram uma mensagem falando que eu tinha o perfil do programa e se eu gostaria de entrar para a seleção. No primeiro momento achei que era fake, mas depois eles foram me mostrando que era real e eu participei”, disse.