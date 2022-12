Desentendimentos constantes. Assim testemunhas contam como era o clima entre um casal que alugava um quarto no Setor Santa Luzia, em Orizona.

Sendo assim, em uma dessas discussões, o dono do imóvel solicitou que o homem saísse do imóvel. Em meio ao calor do momento, a mulher aproveitou e jogou as roupas do companheiro, de 36 anos, na rua.

Após alguns minutos, ele voltou, a empurrou no chão, pegou uma faca e atingiu quatro vezes a mulher, de 40 anos.

Após a tentativa de homicídio, fugiu do local.

Após patrulhamento, ele foi encontrado e encaminhado em flagrante para a delegacia. Já a mulher, foi transferida em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu e veio a óbito.