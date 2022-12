Um acidente envolvendo um ônibus escolar na GO-164, em Paranaiguara, no Sul de Goiás, deixou 12 estudantes e o motoristas feridos nesta terça-feira (13).

O veículo capotou na via e, segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves e precisaram ser levadas ao Hospital Municipal de Quirinópolis. Os demais receberam apoio de ambulâncias.

O ônibus é de propriedade da Prefeitura de Paranaiguara. As causas do acidente ainda serão investigadas.