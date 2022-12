Aeroporto de Goiânia terá mais uma novidade para usuários a partir desta sexta-feira (16)

O Aeroporto de Goiânia vai contar com mais uma novidade para os usuários do espaço. A partir da terça-feira (16), além dos novos voos diretos para o Nordeste da Azul Linhas Aéreas, os turistas também poderão usufruir do serviço do Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

O lançamento dos novos serviços estão previstos para acontecer a partir das 10h e deve contar com a presença de autoridades.

A iniciativa é uma parceria da CCR Aeroportos – que administra o Santa Genoveva – e Goiás Turismo.

De quebra, a autarquia também vai inaugurar o novo site promocional do turismo goiano.

A ideia é que seja uma vitrine online dos atrativos do setor em Goiás, com informações turísticas dos municípios de forma organizada, gerando dados estatísticos importantes para gestão e também como meio de promoção do setor.