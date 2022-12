Conheça cidade tranquila que é alternativa para para quem gosta de águas termais e quer fugir de Caldas Novas

No Sudoeste de Goiás, um tesouro ainda pouco explorado por quem visita Goiás: Lagoa Santa, um pequeno município que abriga uma imensa lagoa com águas cristalinas e termais.

A pouco mais de 360 km de Goiânia, a cidade se destaca pelas águas com temperaturas entre 29 e 31 graus. Nas piscinas naturais, é possível mergulhar com snorkel e acompanhar a variedade de peixes que vivem na região.

Uma das principais atrações é o espelho d’água, localizado no Thermas Lagoa Santa. O empreendimento ainda conta com 370 mil metros de área verde, com rio e nascentes. No espaço, o turista também se depara com fontes naturais e passarelas que conduzem aos banhos nas termas.

Apesar da maioria procurar sossego na cidade, ainda é possível encontrar roteiros para quem procura por uma aventura em meio ao cerrado. No rio Aporé, atividades como rafting e bóia cross são praticadas nos trechos de corredeiras. Já nos trechos de calmaria, a pedida é passear de lancha.

O passeio ideal em Lagoa Santa é no mês de julho, quando o nível da água não está tão alto e há mais opções de lazer. As compras e gastronomia também são mais diversas nesta época do ano, já que há um volume maior de comerciantes no período.