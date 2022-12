Número de crianças hospitalizadas por Covid-19 em Goiás salta quase 70% neste ano

O número de crianças hospitalizadas com Covid-19 em Goiás cresceu 69,9% neste ano. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e se referem à faixa etária de zero a nove anos.

O crescimento foi registrado, principalmente, entre as crianças de cinco a nove anos. De acordo com a pasta, em 2021 foram 69 internações contra 118 em 2022. Ou seja, nesse faixa etária, o aumento foi de 71%.

Já entre os menores, com idades de 0 a quatro anos, a alta representa 57% no período. As informações da SES indicam que 69 casos se agravaram no ano passado e 118 até novembro deste ano.

No mês passado, com a escalada de casos de Covid-19 no estado, o número de crianças com a doença que precisaram de internação cresceu 12,5%. Para se ter uma ideia, o acumulado de 2021 apresentou uma alta de 7,4% – quase a metade do que foi observado neste ano.

O problema acompanha o cenário nacional, em que uma criança de até cinco anos morre por dia de covid-19 no Brasil, segundo o Observatório da Infância da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Unifase). Entre os dias 1° de janeiro e 11 de outubro, foram 314 vítimas nessa faixa etária.

Para a SES-GO, os números refletem a baixa a cobertura vacinal das crianças goianas. Os casos mais críticos são de pessoas de três a quatro anos – na qual apenas 19% tomaram a primeira dose do imunizante.