Temporal assustador destrói ponte que foi cenário de filme em Pirenópolis

Um forte temporal que atingiu Pirenópolis desde a madrugada quinta-feira (15) vem assustando os moradores e está causando grandes prejuízos para a cidade em si e para os distritos que a compõe.

A força da tempestade causou uma cabeça d’água na cachoeira Meia-Lua e acabou por arrastar uma ponte de madeira que se encontrava no distrito de Capela do Rio do Peixe, no Entorno do Distrito Federal.

A ponte carregada pela chuva ficava bem ao lado da capela histórica em que as primeiras cenas do filme nacional “2 Filhos de Francisco” foram gravadas.

A enxurrada impressionou os moradores da região e registros que mostram a situação na cidade turística já estão sendo compartilhados nas redes sociais.

Pirenopólis com muita chuva hoje. pic.twitter.com/8QgxQf4zn1 — Alcione Luz (@AlcioneLuz2) December 15, 2022

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, afirmou que durante a madrugada, até por volta de 13h desta quinta-feira, Pirenópolis recebeu 136 mm de chuva.

Segundo o climatologista, tal fenômeno ocorreu devido a uma zona de convergência posicionada no Centro do país e deve seguir proporcionando intensas chuvas por no mínimo mais cinco dias.

“Ontem nós tivemos uma formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade que está posicionado no Centro do Brasil. Então, nós estamos tendo chuvas volumosas. Quando se forma essa zona de convergência, praticamente nós temos aí no mínimo cinco dias de chuvas intensas”, explicou.

A Prefeitura de Pirenópolis informou que não houveram vítimas e equipes no local constataram que o nível de água do Rio das Almas já começou a abaixar.

O órgão aponta que “está monitorando as áreas afetadas pela chuva. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão dando apoio aos moradores de Lagolândia e Capela. A operação está levantando os danos nos povoados para tomar as medidas cabíveis”.