Governo de Goiás sorteia R$ 200 mil e divulga os nomes dos ganhadores

Após a realização do sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), na quinta-feira (25), moradores de Goiás foram contemplados com quantias, que vão de R$ 500 até R$ 50 mil. No total, 158 pessoas foram premiadas.

O maior valor foi para uma moradora da cidade de Caldas Novas, no Sul do estado, chamada Bárbara Elias. Ela levou para casa R$ 50 mil. A quantia faz parte das bonificações concedidas pela iniciativa aos consumidores que inseriram o CPF na nota fiscal no momento das compras.

Além dela, dois moradores de Goiânia e um de Rubiataba conseguiram R$ 10 mil. Na sequência, quatro cotas de R$ 5 mil também foram distribuídas entre outras quatro pessoas, e 50 indivíduos foram contemplados com R$ 1 mil.

Por fim, 100 cidadãos conseguiram o prêmio mínimo, de R$ 500, pelo programa. A lista com todos os nomes foi divulgada pela Secretaria da Economia de Goiás.