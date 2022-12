Santa Casa não recebe “um centavo” da Prefeitura de Anápolis e pode ter que fechar 50 leitos, diz deputado

A Santa Casa de Anápolis pode ter que fechar, até o fim do ano, cerca de 50 leitos de UTI na unidade. Os médicos da unidade, localizada no Bairro Jundiaí, estariam sem receber há dois meses e, portanto, seria inviável manter o funcionamento.

Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta quinta-feira (15), o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) afirmou que a Prefeitura de Anápolis, responsável pelo pagamento dos profissionais, não repassa os valores.

O parlamentar ainda disse que o que cabe ao Governo de Goiás estaria sendo cumprido. No entanto, a Santa Casa já teria uma dívida na casa de R$ 850 mil.

Sem os repasses do município, conforme Sebba, a unidade teria que fechar, já no dia 31 de dezembro, as UTIs Neonatal, Pediátrica e Adulta. Também estaria sob risco o serviço de emergência e obstetrícia de alto risco.

O deputado sugeriu que, se o município não arcar com os valores, deve repassar a regulação à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

“Ou o município passa a regulação para o estado, que assume a regulação e também uma fatia maior de custeio da Santa Casa, ou o município custeia tudo que ele está usando”, disse Sebba.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa e aguarda retorno.

O que diz a Prefeitura de Anápolis

Procurada pelo Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) afirmou que “a relação entre a administração municipal e Santa Casa é preconizada pelo Ministério da Saúde por meio de contratualização que determina os repasses federais para Anápolis e mais de 80 municípios da Regional Pireneus e Macrorregião Centro-Norte do Estado, o que justifica a regulação de leitos ser executada pela cidade polo das regiões”.

A pasta também disse que “todos os repasses federais e estaduais destinados à Santa Casa por meio da contratualização com o município estão rigorosamente em dia” e foram pagos inclusive na quinta-feira (15).

A Semusa apontou que a “relação de Anápolis com a Santa Casa vai além da contratualização, pois o município ainda mantém a parceria com a unidade no fornecimento de medicamentos e profissionais de saúde”.

Por fim, a pasta argumentou que os leitos para pacientes da cidade são justificados pelo fato do município “ter o maior número de habitantes”.