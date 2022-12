Pirenópolis já ultrapassou limite de chuvas esperado para dezembro e situação preocupa órgão

O município de Pirenópolis ultrapassou neste sábado (17) o nível médio de chuva esperado para todo o mês de dezembro. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), a expectativa era de 310mm, mas o volume já soma 328mm.

Ao Portal 6, o gerente do órgão, André Amorim, relatou que o solo tem uma quantidade de água que pode ser absorvida e esse nível chega a um limite.

“Então você imagina uma esponja, ela vai absorvendo e em determinado momento ela não absorve mais água, então tudo que você jogar de água, ela vai expelir”, contou.

O metereologista do órgão explica que o solo da cidade está ‘saturado’ após o último temporal, que registrou 146mm de chuva na quinta-feira (15) e causou estragos no município histórico, por isso, as próximas chuvas podem oferecer riscos.

Apenas neste sábado (17), o volume de água que cidade turística recebeu foi de 64mm. A previsão do Cimehgo é que nos próximos 15 dias deve haver mais 350mm.

Para os moradores da região, o órgão alerta para que fiquem atentos a possíveis situações de riscos. Entre as precauções, é importante principalmente para aqueles que vivem em propriedades rurais, estarem em contato com vizinhos através de grupos de WhatsApp.

A Cimehgo também fez uma recomendação para que os residentes acionem a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, pelo 193 e 190, sempre que for necessário e evitem passar com carros por ruas inundadas ou episódios do tipo.