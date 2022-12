Juíza libera pai para ir a enterro de filho morto atropelado por bêbado em Goiânia

O pai da criança, de oito anos, que morreu atropelada por um carro que invadiu o canteiro central na noite do sábado (17), em Goiânia, foi solto após audiência de custódia. Ele havia sido preso após reagir contra o motorista que, conforme ele, tentou fugir após o acidente e aparentava sinal de embriaguez.

Ele foi liberado para acompanhar o velório do filho. A juíza Luciane Cristina Duarte da Silva entendeu que existem evidências de que o pai agiu tomado de violenta emoção e na tentativa de evitar que o motorista fugisse do local. “O pai entrou em luta corporal com a vítima, o que resultou em lesão corporal em ambos”, frisou a julgadora.

Por isso, e aliado a ausência de antecedentes criminais, a magistrada entendeu ausentes requisitos para a decretação da prisão preventiva, “tenho que a restituição da liberdade do investigado não colocará em risco a garantia da ordem pública, o resguardo da instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que aplicadas medidas descaracterizadoras”.

Entenda

O atropelamento da criança ocorreu no Parque dos Pireneus, no Setor Anicuns. O Portal 6 apurou que a criança e o pai estavam na ilha da avenida quando, de forma inesperada, um veículo invadiu o local e atropelou ambos.

O pai alega que o motorista tentou evadir do local e apresentava sinais de embriaguez. Assim, entrou em luta corporal com o mesmo e, conforme ele, pegou uma pedra pra se defender.

O motorista foi levado em estado grave para Hospital Estadual Otávio Lage de Siqueira. Já o pai, foi preso em flagrante.