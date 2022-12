IBGE aponta quais são as cidades com a maior renda por pessoa em Goiás

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou quais municípios tiveram maior renda per capita em Goiás. Os valores são resultado da divisão entre a receita do município e o número de habitantes.

Davinópolis, na região Sul, lidera o ranking com renda de R$ 288 mil por habitante. Chapadão do Céu, Perolândia e Barro Alto também se destacaram na lista. Os valores de R$ 174 mil, R$ 151 mil e R$ 133 mil respectivamente.

Os dados são da pesquisa Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios. O estudo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é referente a 2020.

Já na lista dos municípios com os maiores PIB’s totais estão Goiânia (R$ 52 bilhões), Anápolis (R$ 15,3 bilhões) e Aparecida de Goiânia (R$ 14,9 bilhões). Na região Sudoeste, Rio Verde também se destacou, fechando o ano de 2020 com R$ 11,9 bilhões.

Além disso, o PIB da capital ter caído em 2020, Goiânia subiu uma posição, alcançando o 13º maior PIB do país.

Confira as cidades de Goiás com maior PIB per capita em 2020, segundo o IBGE:

Davinópolis – R$ 288.689,93

Chapadão do Céu – R$ 174.999,62

Perolândia – R$ 151.572,82

Barro Alto – R$ 133.652,60

Alto Horizonte – R$ 119.081,22

Paraúna – R$ 110.587,64

Edealina – R$ 95.170,07

Ouvidor – R$ 87.996,06

Turvelândia – R$ 87.061,08

Montividiu – R$ 75.616,84

Campo Alegre de Goiás – R$ 75.156,84

Aporé – R$ 73.022,16

Pilar de Goiás – R$ 72.702,45

Arenópolis – R$ 70.062,81

Mimoso de Goiás – R$ 67.176,93

Ipameri – R$ 67.165,71

Corumbaíba – R$ 66.819,97

São Simão – R$ 66.270,59

Edéia – R$ 65.810,24

Catalão – R$ 65.498,10