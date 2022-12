Vazamento de oxigênio em caminhão que abastecia unidade hospitalar mobiliza bombeiros e Amma em Goiânia

O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta segunda-feira (19) após um vazamento de oxigênio de um caminhão que abastecia unidade hospitalar no Setor Marista, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que o veículo estava abastecido com cerca de 05 mil litros de O2 líquido refrigerado no momento em que o registro rompeu. Segundo os bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o caminhão ainda estava desprendendo vapores.

Ao confirmar do que se tratava o produto, a área foi isolada. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) precisou ser acionada, já que o O2 escorreu para uma boca de lobo nas proximidades.

Tendo em vista que o oxigênio poderia reagir negativamente em produtos orgânicos, inviabilizando a utilização de terra e serragem, a contenção não pôde ser realizada pela corporação. O técnico da empresa responsável foi chamado e os bombeiros permaneceram no local até que todo o O2 se dissipou na atmosfera.

Com o vazamento, um gelo se formou no asfalto onde o material caiu. A substância foi removida pela Amma, uma vez que oferecia risco de quedas e acidentes de trânsito.