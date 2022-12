Cliente desaparece após encomendar 2 mil bolos e o que foi feito com o pedido repercute

O que parecia ser caso perdido se tornou uma grande motivação para uma confeiteira, que teve uma encomenda de 2 mil bolos em potes e recebeu apenas o sumiço do cliente, em troca de todo trabalho feito.

Yadira Reyes vive em Tamaulipas, no México, e explicou que o contratante do serviço teria desaparecido após realizar o pedido enorme dos bolinhos.

Decepcionada, a trabalhadora decidiu anunciar os produtos no Facebook com um preço bem inferior ao original para recuperar, pelo menos, um pouco do valor utilizado na produção.

“Estou tentando recuperar um pouco do investimento e pela magnitude do pedido não queremos que ele perca. Os bolos são 30 pesos ou 2 por 50”. (30 pesos mexicanos equivalem a R$ 7,89 e 50 pesos a R$ 13,16.)

Inusitadamente, a postagem de da mexicana viralizou no Facebook e muitas pessoas quiseram comprar os bolos. Logo, Yadira vendeu as 2 mil unidades rapidamente.

Na oportunidade, a mulher aproveitou para expor o irresponsável cliente, que sequer respondeu a profissional após a conclusão do pedido.