Divulgado os nomes mais escolhidos em Goiás em 2022; confira o top 10 e veja se você conhece algum bebê que têm eles

Foram divulgados pelo Portal da Transparência do Registro Civil os os nomes de bebês mais escolhidos em Goiás em 2022.

O top 10 é liderado por Miguel, que deu nome a 1.105 crianças durante o ano. Maria Alice foi a principal escolha feminina, com 964 registros.

Miguel segue na liderança do ranking masculino, assim como em 2021. Já Maria Alice desbancou Helena, que havia sido a principal escolha entre os registros femininos no ano passado.

De acordo com a Associação Natural dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen – Brasil), as celebridades tem o poder de influenciar as escolhas.

Segundo nome mais registrado em Goiás e terceiro no Brasil, Maria Alice foi a escolha da influenciadora Virginia para batizar a primeira filha, nascida em 2020.

Confira o top 10

1 – Miguel (1.105 registros)

2 – Maria Alice (964)

3 – Helena (922)

4 – Gael (880)

5 – Alice (843)

6 – Heitor (828)

7 – Arthur (771)

8 – Davi (687)

9 – Samuel (652)

10 – João Miguel (637)