Homem é morto a paulada por padrasto, que esconde roupas e objetos do crime

A Polícia Militar foi acionada antes das 7h desta terça-feira (20) para atender um chamado de um possível homicídio.

A informação era de que o crime teria acontecido no Setor Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que, quando a equipe chegou ao local se deparou com o padrasto da vítima – um homem de 36 anos.

Aos policiais, o possível autor, um homem de 58 anos, disse que desferiu inúmeras vezes, um pedaço de pau para matá-lo.

Depois disso, ele mostrou as roupas utilizadas na cena do crime e que foram escondidas em uma mata fechada próxima. Com ele também foram encontrados, relógio, documentos, cartões de crédito e mais de R$ 1 mil em espécie.