Influenciadora chamada de nojenta após publicar foto quebra o silêncio e resposta viraliza

Uma influenciadora digital quebrou o silêncio que mantinha sobre os inúmeros comentários maldosos e xingamentos que estava recebendo após postar fotos de biquini, na praia.

Ellie Sweet, de 24 anos, é bastante contente com o corpo, apesar de estar bem ‘acima do peso’ pelos olhos da sociedade, e isso foi o grande motivo para ela ser atacada e chamada de porca, no direct do Instagram.

A jovem diz para os quase 30 mil seguidores sobre a importância de respeitar o próprio estereótipo e se amar, da forma natural que se encontra.

Porém, alguns haters começaram a ‘ordenar’ que a moça buscasse ajuda médica e uma academia o quanto antes.

“A coisa mais comum que recebo dos haters são comentários me chamando de gorda, o que não me incomoda, porque gordura não é um insulto, é apenas uma palavra descritiva. As pessoas costumam me dizer para perder peso ou me chamam de porca”, contou.

“Algumas pessoas comentam o emoji de porco nas minhas postagens e outras escrevem um parágrafo completo sobre como estou fazendo algo ‘tão errado’. As pessoas também dizem que eu deveria ir para a academia e colocar minha barriga e “peitos flácidos” de lado”, desabafou.

“Eu tive essa pessoa me enviando abuso após abuso – eles continuaram me chamando de “idiota e gorda”, constantemente, repetidamente. Havia cerca de 20 mensagens dizendo a mesma coisa”, relembrou.

A vantagem é que Ellie afirma que isso não a coloca para baixo, já que entende que essa é a realidade dela e a maldade dessas pessoas que nem a conhecem direito não durará nada.

Inclusive, a moça contou que tem bastante fãs e que eles são fundamentais para o incentivo. “Quando você vê alguém confiante em si mesmo e se sentindo confortável consigo mesmo, é bastante contagiante. As pessoas costumam me dizer que as ajudei com coisas como poder se olhar no espelho ou usar um biquíni pela primeira vez. Honestamente, essas mensagens significam tudo para mim”, afirmou.

Veja!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙀𝙇𝙇𝙄𝙀 𝙎𝙒𝙀𝙀𝙏 👑 (@xelliesweetx)