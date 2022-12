Grande Goiânia terá show gratuito de tradicional dupla sertaneja nesta quinta-feira (22)

Para celebrar os 100 anos da cidade de Aparecida de Goiânia, a tradicional dupla sertaneja Di Paullo e Paulino fará um show gratuito nesta quinta-feira (22).

O evento acontecerá na Avenida Flamingo, no setor Colina Azul, a partir das 17h. De acordo com o prefeito da cidade, Vilmar Mariano, o local foi escolhido para marcar a entrega da área após as obras de revitalização.

“Nossa cidade completou 100 anos em 2022 e só temos motivos para comemorar. Por isso, cada obra, cada evento é uma festa que ficará marcada nesse centenário”, destacou.

Durante as operações, foram implantados 6 mil metros lineares de pista de caminhada, além de bancos, mesas e academia aberta com diversos aparelhos.

O ambiente também recebeu um novo gramado com 5,2 mil metros quadrados de grama esmeralda e nova iluminação.

A obra foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o valor investido foi de R$ 780 mil.