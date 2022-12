Novidade no Aeroporto de Goiânia para quem tem pressa quando vai viajar

O Aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, ganhará uma novidade que promete atender de forma mais rápida os clientes no estacionamento. A partir de agora, o local contará com os serviços da empresa de pagamento automático de mobilidade, ConectCart.

As operações têm como objetivo melhorar o fluxo do estabelecimento, que conta com mais de 13 mil veículos circulando mensalmente.

Uma das soluções instauradas pela empresa é o contactless – pagamento por aproximação de cartões de crédito e débito – que irá permitir a liberação de forma automática.

De acordo com o CEO interino da ConcectCar, os serviços irão beneficiar a clientela, trazendo mais comodidades na hora de embarcar.

“Visamos sempre gerar uma experiência fluida para os motoristas, que podem contar com uma forma de pagamento totalmente digital”, diz.

Para quem costuma viajar frequentemente, a ConectCar também oferece diferentes opções de planos que dão desconto na hora de realizar o pagamento do estacionamento.

Mais informações sobre os benefícios estão disponíveis no site da empresa.