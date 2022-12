Homem deixa jovem ferido após atacá-lo com barra de ferro e diz que motivo foi cachaça

Um jovem de 22 anos ficou ferido após ser atacado com uma barra de ferro por um homem de 45 anos, na noite desta quarta-feira (21), no Bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia.

O rapaz foi encontrado pela mãe. Ele estava caído no chão e com ferimentos na cabeça. A Polícia Militar foi ao local onde a vítima vivia com um dependente químico e localizou-o bêbado.

Aos militares, o suspeito revelou que os dois estavam bebendo cachaça e começaram a discutir por causa de drogas.

Os ânimos ficaram exaltados e, segundo o homem, o rapaz teria partido para a agressão primeiro. Ele então teria pego a barra de ferro para “educá-lo”.

Depois, conforme o suspeito, a vítima teria corrido do local. Ele ainda perguntou aos policiais se o jovem havia sido morto e disse que o mataria.

O homem foi preso e levado à Central de Flagrantes. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).