Justiça determina bloqueio do jatinho de R$ 37 milhões de Wesley Safadão

O músico Wesley Safadão teve seu jatinho, avaliado em cerca de R$ 37 milhões, bloqueado pela Justiça nesta quinta-feira (22).

A aeronave faz parte de uma batalha judicial iniciada em outubro deste ano. Na época, Safadão alegou ter sido vítima de um golpe aplicado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins.

O cantor diz ter recebido o avião como garantia de retorno de um investimento feito em nome de sua empresa, a WS Shows. A Polícia Federal apontou Francisley como líder de um esquema de fraudes que movimentou quase R$ 4 bilhões no país, por meio de pirâmides financeiras e comercialização de criptomoedas, como o bitcoin.

Procurada pelo F5, a assessoria de Safadão respondeu, em nota, que a WS Shows “foi supreendida” com a decisão que determinou o bloqueio do jato. O comunicado também diz que os sócios da empresa do cantor acreditaram que o investimento seria uma “uma boa oportunidade de negócio”, mas assim que identificaram as fragilidades, “correram atrás de desfazer tudo” para minimizar os prejuízos.

Segundo a empresa de Safadão, o cantor havia feito investimentos com o golpista e recebeu a aeronave como garantia de pagamento, através de um financiamento feito pelo Banco do Brasil S/A. O avião está registrado em nome da ITX Administradora de Bens Ltda, de Francisley. Mas era operado pela WS Shows.

O bloqueio aconteceu devido a uma ação movida por um grupo com cerca de cem empresários que foram lesados pelo Sheik dos bitcoins e agora tentam reaver seus investimentos.

A Justiça determinou, então, que bens ligados a Francisley, o Sheik, fossem arrestados -quando um bem é bloqueado preventivamente para pagamento de dívidas. A assessoria da empresa do cantor afirma ainda que é “mais uma vítima dessa operação”.