Saiba o que abre e fecha na véspera de Natal em Anápolis

Um dos feriados preferidos por grande parte das pessoas está chegando. O Natal é celebrado neste domingo (25), mas a programação em Anápolis pode ser alterada nos próximos dias em decorrência dos festejos.

O Brasil Park Shopping vai fechar as portas mais cedo no sábado (24). As lojas e quiosques vão funcionar a partir das 09h, a praça de alimentação vai abrir às 11h, e o Carrefour às 08h. O centro comercial fecha às 18h.

No domingo (25), somente os estabelecimentos da área de alimentação vão abrir, das 11h às 22h.

O AnaShopping ainda não divulgou o horário de abertura para o final de semana.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o funcionamento das instituições financeiras nesta sexta-feira (23), data que antecede a véspera do natal, permanece normal. No fim de semana o atendimento é apenas virtual.

Já as unidades de saúde, a partir desta sexta-feira (23) até domingo (25), vão funcionar apenas aquelas que forem de urgência e emergência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o pronto socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento. Haverá ainda plantão odontológico das 07h às 15h.

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão atenderá de porta aberta as especialidades de queimaduras e mordedura e picadas de animais.