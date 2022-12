Abaixo-assinado pede que Diocese de Anápolis afaste padre Genésio por ‘estimular ódio’

Um grupo de cristãos criou um abaixo-assinado contra o padre Genésio Lamounier, de Anápolis. O motivo é a participação do clérigo em atos antidemocráticos desde a derrota de Jair Bolsonaro (PL), em outubro.

Junto com a ação, também foi enviada uma carta-aberta ao bispo da Diocese da cidade Dom João Wilk. O documento pede que sacerdote seja afastado da posição religiosa que ocupa, segundo o texto, “erroneamente”.

“Pedimos ao senhor, que dê um basta aos desmandos do senhor Genésio Lamounier Ramos e que uma vez não cessando estes ataques abjetos e golpistas, que seja afastado do sacerdócio que lhe foi erroneamente ofertado”, disse.

O documento já tem quase 1,4 mil assinaturas. A meta inicial é que 1,5 mil pessoas assinem a petição.

A mensagem ainda justifica que “a democracia é um valor defendido pela igreja católica no Brasil”. Os fiéis afirmam através da carta que a ação é necessária para que o padre deixe de “tumultuar o processo democrático”.

“Esse sacerdote vem, diuturnamente, pregando uma contradição sacerdotal e católica, pois é contrário à democracia, utilizando de aleivosias e mentiras explícitas, enganando, ludibriando e, pior, se utilizando da alto figura sacerdotal, para estimular pessoas ao ódio”, escreveu.

O padre Genésio, reconhecido crítico do PT, tem um histórico polêmico na política. No último dia 12, após a diplomação do presidente Lula, o sacerdote fez um discurso aos manifestantes, com cartazes pedindo por ‘intervenção militar no Palácio da Alvorada, chamando o vencedor da eleição de “bandido safado”.

No dia seguinte, 13 de dezembro, o sacerdote incitou atos antidemocráticos em um vídeo enviado para grupos pró-Bolsonaro.

“Todos aqueles, não só caminhoneiros, empresários, todo mundo que puder parar o Brasil e vir para as manifestações, agora é a hora”, disse.

A “briga” do clérigo com o PT é antiga. Ele já entrou até mesmo em confronto com o ex-prefeito e atual deputado estadual Antônio Gomide, filiado ao partido.

O religioso é conhecido também por defender teorias conspiratórias de que a legenda vai implantar o comunismo no Brasil. Durante o período eleitoral, ele disse que eleitores de Lula deveriam ser excomungados.