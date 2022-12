Cliente é mal educada com entregador e o que ele faz com o pedido dela divide opiniões

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo mostrando uma cliente sendo mal educada com um entregador do iFood e o que o trabalhador fez com o pedido dela dividiu opiniões.

Pelas imagens é possível ver que o rapaz para a moto em frente a calçada da residência da freguesa, mas sem ninguém no portão para receber o pedido.

“Na porta da casa da mulher, ela saiu no portão. Eu não posso soltar a bag, se não a bag cai no chão. Dois macarrões e uma pizza. Saiu na porta, pedi pra vir pegar aqui comigo porque se eu soltasse a bag ela caía e ela falou que eu era pago pra deixar pra ela lá. Vida de entregador é fácil, é fácil”, diz o trabalhador indignado.

Alguns segundos depois a imagem mostra o rapaz indo em direção ao portão da residência com o pedido da cliente.

“Deus vai me perdoar, eu sei que tem muita gente passando fome no mundo”, diz o entregador antes de arremessar a comida no chão. “A pizza da senhora e o macarrão tá na porta, viu? Se a senhora quiser vir pegar”, sai rindo.

Nos comentários do vídeo alguns internautas reprovaram a atitude do entregador. “Mano???? n era só o maluco colocar a bag no chão da casa dela, entregar as coisas pra ela, depois ele pegar a bag e colocar nas costas????????????????”, comentou um.

“Agora virou moda desperdiçar comida… acho que tem outras formas de reclamar de cliente folgado”, completou outra.

Enquanto outros saíram em defesa da atitude do rapaz. “Fez o certo! Eu hein, a pessoa que pediu tem nem a decência de pegar o próprio pedido?”, disse uma.