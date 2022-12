Motociclista tenta ultrapassagem, vai à contramão e morre após bater de frente em Goiânia

Um homem de 42 anos de idade, identificado pela sigla R.F.C., morreu nesta sexta-feira (23) depois de um acidente de trânsito sob o Viaduto Leoncio Barbosa da Silveira, no Bairro Ipiranga, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), ele seguia no sentido Centro, atrás de um veículo funerário. A vítima resolveu ultrapassá-lo e ficou na contramão. Nesse momento, colidiu com outro motociclista, que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, R.F.C. caiu na pista e foi atropelado por outra motocicleta, que vinha logo atrás daquela com a qual a vítima colidiu.

A moto do homem deslizou pela pista e bateu com a lateral do veículo funerário. Ele morreu ainda no local.

Os condutores dos demais veículos envolvidos foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo em todos os casos.

Compareceram ao local equipes do Batalhão de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, Polícia Técnico Científica e Instituto Médico Legal.

Será instaurado Inquérito Policial na DICT para apuração dos fatos.