Perdoar alguém pode ser muito difícil para algumas pessoas, porque elas costumam pensar que o erro dos outros não são coisas de se superar e virar a página.

Mas a realidade é que passar essa bola para frente pode ser muito melhor para essas pessoas amarguradas, elas só precisam saber a fora certa de fazer isso!

6 dicas para perdoar alguém que machucou seu coração:

1. Entenda a situação

O primeiro e mais importante passo para perdoar alguém é entender a situação.

Esse é o momento certo para olhar para os dois lados, ponderar o que vale mais naquela relação e as possíveis consequências de qualquer atitude.

2. É melhor o perdão do que mágoa no coração

Outra coisa que ajuda muito é pensar que mais vale um perdão do que carregar aquela mágoa no coração para o resto da vida.

Porque, veja bem, por mais pesada seja a falha daquela pessoa, o fardo em sua consciência por nunca ter virado a página daquela situação pode ser muito maior.

3. Seja sincero com a pessoa

Lembre-se sempre: sinceridade em primeiro lugar!

Isso envolve o seu eu e seus sentimentos diretamente. Sendo assim, diga sempre como se sente e todas as suas condições.

4. A amizade pode valer mais que aquele erro

Lado a lado ao pensar em se livrar da mágoa, vale pensar também se a amizade de vocês não vale muito mais que qualquer erro vindo de um dos lados.

É sempre bom ter em mente que todas as pessoas podem errar e reparar as falhas. Por isso, pense: é melhor perdoar e manter a amizade ou jogar tudo no lixo?

5. O perdão cura

O perdão cura! Grave isso em seu coração!

Essa é, sem dúvidas, a melhor saída para aliviar e acalmar sua consciência, é só com o perdão que conseguimos seguir em frente sem nenhuma amarra do passado.

6. Redefina seus limites com a pessoa

Por fim, outra coisa que você pode fazer para conseguir perdoar alguém é redefinir os seus limites com ela.

Nessas horas, destaque o que você acha ou não legal de ser feito, o que você gostaria que mudasse e o que espera do futuro para que a falha seja reparada.

