Todo mundo que precisa acordar cedo diariamente, seja para trabalhar ou estudar, sabe muito bem o cansaço que esse hábito pode acabar causando ao longo do dia.

Com a rotina corrida do dia a dia então, parece que despertar antes das 10h acaba se tornando um verdadeiro pesadelo, já que a noite passa como se estivesse voando.

Sabendo das dificuldades que esse simples hábito pode trazer no nosso desempenho, selecionamos algumas dicas para te ajudar a evitar o cansaço e garantir assim um dia melhor.

6 dicas para acordar cedo e não ficar cansado durante o dia

1. Vá para a cama todos os dias no mesmo horário

Definir um horário específico para ir dormir todas as noites é uma mudança de rotina essencial para aqueles que buscam combater os sintomas do cansaço durante o dia.

Isso porque você estará preparando o seu corpo, fazendo com que a partir desse hábito ele consiga entender quando é a hora certa de desacelerar e dormir.

Assim, você vai conseguir acordar cedo e não ficar cansado, já que você já estabeleceu uma rotina.

2. Evite usar aparelhos digitais antes de dormir

Ao menos uma hora antes da hora de dormir, se desconecte do mundo digital e tente ao máximo fazer coisas mais tranquilas, que possam te trazer uma sensação de calmaria.

Acontece que o uso excessivo destes aparelhos tão perto do momento de deitar pode acabar acarretando distúrbios do sono, que claramente trarão impactos no dia seguinte.

Ademais, as plataformas também podem contribuir para o surgimento de alguns problemas sérios para a saúde, como é o caso da ansiedade e da depressão.

3. Beba um copo de água logo ao acordar

Acredite se quiser, mas beber um copo de água logo ao acordar possui diversos benefícios, incluindo a redução daquela chata sensação de cansaço.

A prática ainda aumenta a disposição para começar o dia, acelera o ritmo do metabolismo, aumenta o foco, concentração e memória, além de favorecer a absorção dos nutrientes.

4. Lave o rosto com água fria ao acordar

Além de melhorar, e muito, a aparência da pele, lavar o rosto com água fria logo ao acordar contribui ajudando a despertar e trazendo um pouco mais de energia.

O truque caseiro é excelente principalmente depois daquela noite mal dormida em que se levanta com a cara toda amassada e repleta de olheiras.

Além disso, alivia o cansaço até mesmo no meio do dia, quando bate aquela sensação de desespero.

5. Faça exercícios diários

Se você sempre usa a desculpa de que está cansado demais para praticar exercícios físicos, saiba que justamente essa prática pode te ajudar a ter mais disposição para enfrentar o dia.

Então, monte uma playlist animada, separe sua melhor roupa de treino, convide um amigo para participar junto e aproveite os benefícios que a atividade irá lhe proporcionar.

6. Pense em coisas boas de manhã

Pode até parecer bobagem, mas pensar em coisas positivas, que realmente te façam bem, pode contribuir para aumentar a sua disposição.

Assim, você conseguirá se sentir mais calmo, tranquilo e alegre, mantendo o cansaço distante mesmo tendo que acordar cedo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!