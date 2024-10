Segredo das lavanderias para deixar as roupas sempre branquinhas (fica impecável)

Manter o brilho das peças brancas é possível graças a um produto, que é um verdadeiro segredo das lavandeiras

Ruan Monyel - 21 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@juliananunes001)

Lavar roupa é uma das tarefas domésticas mais trabalhosas e cansativas, principalmente quando se trata de peças brancas.

Embora sejam lindas e extremamente populares, o tecido branco suja muito rápido, ficando encardido e com aspecto de velho rapidamente.

Porém, manter o brilho da roupa branca sem esforço é possível graças a um produto, que é o segredo guardado a sete chaves pelas lavanderias.

Segredo das lavanderias para deixar as roupas sempre branquinhas (fica impecável)

Quando lavamos roupas brancas, é comum nos depararmos com alguns desafios, como manter o brilho e a limpeza das peças, evitando o amarelado ou manchas persistentes.

No entanto, as lavanderias profissionais, que não são acessíveis a todos os públicos, sabem muito bem como deixar as roupas sempre branquíssimas.

Mas qual será essa fórmula mágica? Embora pareça algo complexo, a resposta está em um único produto, que, mesmo não sendo muito comum, é fácil de comprar.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@juliananunes001), vai trazer o resultado de uma lavagem profissional para dentro da sua casa.

O produto queridinho das lavanderias é o percarbonato de sódio, um químico que funciona como alvejante sem a adição de cloro.

O percarbonato é um aditivo que não dispensa o uso do sabão em pó, mas potencializa a lavagem e traz resultados mais satisfatórios e pode ser comprado na internet.

Para utilizá-lo, o correto é diluir uma colher a cada 4 litros de água morna, deixando as peças de molho por 2 a 4 horas, dependendo do grau de sujeira.

E então, depois do molho, basta lavar as roupas brancas na máquina normalmente e se surpreender com o resultado final: peças brilhantes e completamente limpas. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Nunes | Achadinhos e promoções (@juliananunes001)

Dica boa, né? Você também pode curtir:

– Forma correta de tirar a mancha de desodorante incrustada nas roupas

– Estas são as peças de roupas que não podem ser lavadas com amaciante

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!