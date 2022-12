Governo de Goiás vai sortear R$ 1,7 milhão na segunda-feira (26); veja como participar

Foi transferido para segunda-feira (26) o grande sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana, que seria realizado na quinta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Estado da Economia, a mudança se deu em razão do adiamento da extração da Loteria Federal. O total de R$ 1,7 milhão será distribuído pelo Governo de Goiás.

Para participar, basta acessar www.economia.go.gov.br/nfgoiana clicar em “cadastre-se” e preencher os dados. O consumidor só precisa estar inscrito na Nota Fiscal Goiana, uma única vez, e pedir a nota fiscal em todas as compras para acumular pontos. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

Do montante de R$ 1,7 milhão, R$ 700 mil vão diretamente para os consumidores. Um sortudo entre os inscritos receberá R$ 400 mil (valor bruto) e outros R$ 300 mil serão divididos em 157 prêmios menores, sendo três prêmios de R$ 20 mil cada; quatro de R$ 10 mil; 50 de R$ 2 mil e 100 de R$ 1 mil.

Já o R$ 1 milhão será distribuído no Time Goiano do Coração, sendo R$ 240 mil divididos igualmente entre todos os times; R$ 370 mil distribuídos proporcionalmente, de acordo com a média de bilhetes dos torcedores; e, ainda, uma premiação de R$ 250 mil será dividida proporcionalmente entre os clubes de acordo com o número de cadastros/indicações. Para completar, haverá um sorteio de R$ 90 mil e outro de R$ 50 mil entre os times.

A Nota Fiscal Goiana já possui mais 763 mil consumidores inscritos. Desde a retomada do programa, em junho de 2021, até o sorteio especial de dezembro, o Governo de Goiás totaliza R$ 12 milhões em premiações para consumidores e para o Programa Time Goiano do Coração. A TV Brasil Central transmite os sorteios, às 13h.

A Secretaria de Estado da Economia lembra que, além dos prêmios aos contribuintes e ao Time do Coração, o participante pode ainda somar pontos e ter descontos de até 10% no valor do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) do próximo ano.