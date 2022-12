Governo de Goiás realiza sorteio de R$ 1,7 milhão e divulga a lista dos ganhadores; veja os nomes

O Governo de Goiás realizou nesta segunda-feira (26) o grande sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana. A premiação total aos consumidores inscritos somou R$ 700 mil, com mais de 29 milhões de bilhetes gerados, e ainda distribuição de R$ 1 milhão no programa Time Goiano do Coração.

A sortuda que levou o prêmio de R$ 400 mil foi Aline Cristina Rios dos Santos, moradora de Goiânia, que se cadastrou no dia 21/12/2021 e concorreu ao sorteio especial com 138 bilhetes. Três consumidores foram premiados com o valor de R$ 20 mil cada, são eles: Agda Espindula Batista, Vinícius de Albuquerque Guimarães e Sarah Beatriz Dantas Carrijo, todos de Goiânia. Ainda foram distribuídas quatro premiações no valor de R$ 10 mil cada, 100 prêmios de R$ 1 mil e 50 de R$ 2 mil.

O prêmio em dinheiro é uma das recompensas que os consumidores têm quando pedem o CPF na nota fiscal. Além de poder indicar o time de futebol do coração, ainda tem descontos no IPVA. “A ideia é que as pessoas adotem o hábito de pedir a nota em qualquer compra, no shopping, na padaria, na farmácia, supermercado”, afirmou Cristiane Schmidt, secretária da Economia.

Para conferir a lista completa dos consumidores premiados, clique aqui.

Time Goiano do Coração

Do total de R$ 1 milhão, R$ 240 mil são divididos igualmente entre todos os times; R$ 370 mil distribuídos proporcionalmente, de acordo com a média de bilhetes dos torcedores, e uma premiação de R$ 250 mil é dividida proporcionalmente entre os clubes de acordo com o número de cadastros/indicações. Para completar, houve o sorteio de R$ 90 mil e outro de R$ 50 mil, que contemplaram respectivamente os times Iporá e Goiás.

No Time Goiano do Coração, que integra a Nota Fiscal Goiana, a premiação foi realizada entre as equipes da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol. O torcedor contribui com o seu time do coração ao indicá-lo no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana.

Para conferir a lista completa dos clubes contemplados, clique aqui:

Em tempo

A Nota Fiscal Goiana possui, até o momento, 763.789 consumidores inscritos. Desde a retomada do programa, em junho de 2021, até o sorteio especial de dezembro, o Governo do Estado totaliza R$ 12 milhões em premiações para consumidores e para o Programa Time Goiano do Coração.

Para participar dos sorteios, que são realizados mensalmente, sempre na última quinta-feira do mês, o consumidor só precisa estar inscrito na Nota Fiscal Goiana uma única vez e pedir a nota fiscal em todas as compras para acumular pontos. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico. Para se inscrever basta acessar www.economia.go.gov.br/nfgoiana, clicar em “cadastre-se” e preencher os dados.

Além dos prêmios aos contribuintes e ao Time do Coração, o participante pode somar pontos e ter descontos de até 10% no IPVA do próximo ano.