Com novas rotas para o Natal e Ano Novo, Aeroporto de Goiânia deverá bater recorde de passageiros

Mais de 260 mil passageiros são aguardados no Aeroporto Santa Genoveva neste final de ano. A estimativa é da CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração do local.

Uma das explicações para a movimentação de passageiros são as novas rotas aberta para o Natal e Ano Novo a cidades no litoral do Brasil.

O Santa Genoveva só havia visto marca semelhante antes da chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil, em 2019.

Além das rotas para o Nordeste, o aeroporto é a porta de entrada de visitantes para cidades turísticas do estado, como Caldas Novas e Pirenópolis.

“Estamos preparados com reforço de efetivos e obras de melhorias, como a ampliação do canal de inspeção e ônibus para transporte de passageiros no pátio”, disse Rodrigo Cortes, gerente-executivo de Aeroportos, sobre a logística que está sendo criada para o aumento de passageiros.