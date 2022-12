Seu parceiro pode estar te traindo pelo celular e estes são os indícios

Saber se seu namorado ou marido está te traindo pelo celular não é lá tarefa muito difícil, porque, convenhamos, os homens não sabem esconder uma mentira.

E nessas horas, minha cara, ele vai ficar nervoso ao menor sinal de desconfiança, vai te esconder qualquer vestígio de pulada de cerca e vai recorrer ao famoso “apagar mensagem” para não deixar indícios.

Vale destacar que seu parceiro também vai precisar de alguns cúmplices para realizar esses crimes e amigo, nessas horas, é o que não falta.

Eles, na grande maioria das vezes, vão ajudar o seu amado infiel a esconder as malandragens e deixar por debaixo dos panos cada rastro deixado pelo cafajeste.

Bom, mas não se desespere, hoje viemos te dar alguns sinais que são verdadeiros alertas de que seu companheiro pode estar te traindo apenas com um click nos dedos.

Seu parceiro pode estar te traindo pelo celular e estes são os sinais:

Ele esconde o celular de você

Ele não deixa você acessar as redes sociais dele

Ele coloca senha para entrar nos aplicativos

Ele arquiva as conversas

Ele fica nervoso quando você tenta pegar o aparelha

Ele curte muitas fotos de outras mulheres

Ele muda de assunto quando você faz questionamento

Ele fala muito sobre outras mulheres

Ele esconde as mensagens dos amigos

Ele apaga fotos

Curtiu essa matéria? Leia essas aqui, a seguir, também:

6 formas de descobrir uma traição sem precisar olhar no WhatsApp

6 maneiras de superar uma traição que toda mulher precisa conhecer

Veja: 6 regras que todo namoro precisa seguir para não haver traição

6 comportamentos que mostram que uma pessoa está estranha com você e não quer dizer

6 comportamentos que aos poucos estão destruindo o seu relacionamento

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!