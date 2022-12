Alerta importante da Saneago para os clientes de todo o estado de Goiás

Os goianos que possuem dívidas com a Saneago devem ficar atentos. A estatal está realizando até o dia 29 de dezembro o Feirão de Negociação da Saneago.

A iniciativa oferece até 80% de desconto, em caso de pagamento à vista, sobre multa, juros e atualização monetária. No caso de parcelamento, o valor varia de 20% a 75%.

A negociação é referente a débitos contraídos até outubro de 2021. Os interessados devem procurar agências de atendimento presencial da Saneago ou as unidades do Vapt Vupt (mediante agendamento prévio).

Para os pagamentos a vista, o acordo poderá ser feita pelo proprietário do imóvel ou por terceiro interessado, basta apresentar identidade e CPF, além do telefone de contato.

Já para parcelamentos, a negociação será feita apenas com o proprietário do imóvel, com identidade, CPF, telefone de contato e documento que comprove a posse da propriedade.

Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pela Central de Relacionamento, por meio do 0800 645 0115, ou via WhatsApp, pelo número (62) 3269-9115.