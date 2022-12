Brinquedo do Parque Mutirama pega fogo e imagens como adolescente ficou

Uma adolescente de 16 anos sofreu queimaduras pelo corpo após um carrinho de bate-bate do Parque Mutirama pegar fogo, na última quinta-feira (22).

Imagens feitas pela família da vítima mostram como ela ficou, com lesões na costela. O cabelo da jovem também foi atingido pelas chamas.

Natural de Porangatu, na região Norte de Goiás, a adolescente estava no parque junto com o irmão gêmeo e a irmã mais velha, que mora na capital.

“Eles foram ao bate-bate, em carrinhos separados. Assim que começaram a brincar, saíram faíscas do teto do carrinho e ela saiu correndo falando: ‘está queimando, está queimando’. Quando eu vi, queimou a costela dela e até blusa”, relatou ao G1, Jéssica dos Anjos, irmã da menor.

Jéssica contou que após o acidente procurou os técnicos do brinquedo que ficaram rindo da situação. A vítima foi atendida ainda no Mutirama e medicada com uma pomada. Ela passa bem.