Câmeras flagram momento exato em que homem é assassinado a facadas em Anápolis

Câmeras de segurança presentes nas proximidades da distribuidora de bebidas localizada na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, em que ocorreu um homicídio nesta segunda-feira (26), flagraram que Willian Silva dos Santos, de 41 anos, teria tentado atacar o suspeito, de 21 anos, antes de ser atingido.

Ainda não se sabe o que motivou o crime, no entanto, as imagens que o Portal 6 teve acesso revelam que a vítima estava sentada em uma cadeira do estabelecimento quando em um determinado momento, levantou e partiu para cima do jovem.

Ambos passaram um tempo discutindo até que o rapaz desferiu alguns golpes de faca em Willian Silva.

Após as facadas, o suspeito deixou o local e a vítima se levantou. Porém, pouco depois, o homem ferido caiu no chão.

A vítima chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

O suspeito do crime foi localizado em casa pela Polícia Militar (PM) e confessou a autoria do homicídio, sendo então encaminhado para a Central de Flagrantes.

O caso será agora investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).