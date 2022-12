Goiânia terá festival de piseiro e forró com a presença de João Gomes e Xand Avião

Quem acha que apenas a música sertaneja se destaca em Goiânia, se enganou. De rock até o pop, a capital é palco de diversos eventos de diferentes estilos musicais. Uma prova disso é a chegada do maior festival de forró e piseiro na capital, o Viiixe, em 2023.

O evento está previsto para acontecer em abril do próximo ano, no estacionamento do shopping Passeio das Águas, localizado na Avenida Perimetral.

O festival terá apresentações de nomes de peso da música nacional como Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

Além dos artistas, também confirmaram presença no evento os cantores: Mari Fernandez, Priscila Senna, Felipe Amorim e Avine Viny e a dupla Iguinho e Lulinha.

Os ingressos ainda não estão à venda, mas outras informações sobre o evento serão disponibilizadas em breve.