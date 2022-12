Sebrae Goiás lança novo edital com salários que passam de R$ 7.500 e diversos benefícios

O Sebrae Goiás está com seleção aberta para a contratação de Assistentes e Analistas. As vagas são para os níveis médio e superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de dezembro pelo site do Instituto Verbena, banca responsável pela realização do certame.

Os salários são de R$ 4.232,88 para o cargo de Assistente II, e de R$ 7.580,42 para os cargos de Analista Técnico.

Além da remuneração são oferecidos diversos benefícios como plano de saúde (extensivo a dependentes), previdência privada complementar, seguro de vida em grupo.

Outras garantias são de auxílio-alimentação e/ou refeição, plano odontológico, auxílio babá, creche e educação e vale-transporte.

Para ler os editais, clique aqui.