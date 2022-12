Tragédia em rodovia goiana: grave acidente tira a vida de cantora e motorista

Um grave acidente na GO-306, entre Chapadão do Céu e Mineiros, na região Sudoeste do estado, tirou a vida da cantora sertaneja Rosy Melo, de 29 anos, e de Adalberto Gomes Macedo, de 33, que dirigia o veículo onde estavam.

O Portal 6 apurou que além da cantora e do condutor, o carro estava ocupado com mais três pessoas e colidiu lateralmente com uma motocicleta, provocando a saída da pista e o choque com uma cerca de madeira e arame.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local, mas pôde apenas atestar o óbito da artista no local. O motorista chegou a ser levado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, os condutores estavam se desentendendo na rodovia, até o momento em que ocorreu o acidente.

O motorista da motocicleta foi chamado para fazer o teste do bafômetro, mas se recusou. Um guincho foi chamado para retirar o carro do local onde estava, enquanto a moto foi entregue para um responsável.