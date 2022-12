Grávida fecha compra de carro na OLX para trabalhar, mas cai em golpe em Goiânia

Grávida de seis meses e com outros dois filhinhos pequenos, Linda Tamires Alves da Silva, de Goiânia, sofreu um grande prejuízo depois cair em um golpe enquanto tentava comprar um carro, vendido por R$ 9.500, para poder trabalhar e sustentar a família.

Ao Portal 6, a gestante relatou que como precisava do veículo para exercer o trabalho, deixou de pagar as contas de casa para adquirir o automóvel que encontrou mais em conta na OLX.

“Eu estava comprando um carro parcelado que vi na OLX no valor de R$ 9.500 aí eu ofereci R$ 4 mil de entrada e 4 vezes de 1.250 pra comprar o carro porque eu trabalho com carro, deixei de pagar minhas contas pra juntar esse dinheiro”, contou.

Segundo José Bezerra da Silva Neto, esposo da vítima, um homem teria se passado pelo dono do anúncio para ‘vender’ o carro, alegando para o casal que um primo estava devendo para ele e que daria o veículo como forma de pagamento.

Para o verdadeiro dono do carro, o suspeito teria utilizado uma tática similar, afirmando que um funcionário dele estaria indo ao encontro para analisar o automóvel e comprar para ele.

Acreditando ser verdade, o casal saiu de Goiânia e viajou até Anápolis para que pudesse, enfim, fechar negócio e garantir o sustento da família.

“Quando vai encontrar o verdadeiro dono do carro e o comprador, nenhum pergunta informação um do outro porque o golpista já negociou isso aí. Para a gente, ele fala que o dono do carro é primo dele e pro dono do carro ele fala que a gente é primo dele também. Então, como a gente chega lá e vê o carro todo bonitinho, a gente nem desconfia, fala que vai passar o PIX para a pessoa porque ele falou que o rapaz está devendo, que é um pagamento”, explicou o marido da vítima.

Enrolando ambas as partes, o falso vendedor conseguiu que o casal passasse o valor do veículo para ele, deixando Linda Tamires sem o objeto de trabalho e consequentemente, sem emprego.

“Agora estou sem veículo para conseguir meu sustento, estou sem chão, sem saber o que faço, pois estou grávida de 6 meses, e tenho um 1 filho e outro de 3 anos. E, sem veículo pra trabalhar, não tenho nem de onde mais tirar meu sustento”, lamentou a gestante.

A mulher trabalha com diária de entregas, mas perdeu o emprego depois dos patrões precisarem de uma pessoa fixa cotidianamente. “Por isso juntei todo o meu dinheiro pra compra um carro. E me garantir o meu emprego. Mas infelizmente caí nesse golpe”, desabafou.

O caso foi registrado na Polícia Civil, mas a família segue sem saber o que fazer, já que o meio de sustento acabou sendo perdido por conta do golpe sofrido.