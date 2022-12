Bastante aguardado pelos beneficiários, o calendário de pagamentos da Bolsa Família de janeiro já foi divulgado para que a população possa se certificar de quando deve receber o benefício.

O documento atualizado foi encaminhado para as Prefeituras pelo Ministério da Cidadania para que todas as regiões já possam ter conhecimento dos novos prazos e assim, possam garantir que os dados dos moradores que estão inscritos no Cadastro Único sejam atualizados a tempo.

O até então Auxílio Brasil teve o último pagamento distribuído aos beneficiários pela Caixa Econômica Federal no dia 23 de dezembro.

Agora, o programa social passará por uma mudança com a troca de Governo, voltando então a se chamar Bolsa Família, como já era anteriormente nos últimos governos.

As mudanças, no entanto, não terão impactos diretos para os brasileiros, já que o valor do benefício continuará com a parcela mínima de R$ 600.

Além do tradicional pagamento da Bolsa Família em si, as famílias com crianças de até seis anos ainda contarão com um adicional de R$ 150 por filho.

Esse auxílio extra pôde ser implantado graças à aprovação da PEC da Transição, que permitiu que o Governo Lula conseguisse R$ 145 bilhões fora do teto de gastos.

Neste mês de dezembro, o programa social recebeu 67 mil novas famílias cadastradas, fato este que fez com que o benefício atingisse a casa de 21,6 milhões de beneficiários.

Divulgado calendário de pagamentos da Bolsa Família em janeiro; veja quem recebe

Para ter direito ao pagamento do benefício, os brasileiros precisam se encaixar em alguns pré-requisitos básicos, como é o caso de estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e claro, com o cadastro atualizado.

Também é necessário fazer parte de uma família em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até R$ 105, ou que vivem em situação de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210.

Ademais, podem receber a Bolsa Família aqueles grupos familiares que estão em regra de emancipação, ou seja, que participaram anteriormente do programa, mas a renda passou o valor da linha da pobreza. Nesse caso, é possível permanecer recebendo o benefício por mais dois anos, ao menos que a renda per capita supere R$ 500.

É importante ressaltar que é ainda necessário estar com todos os dados pessoais atualizados no Cadastro Único, caso contrário, o auxílio pode ser barrado até que as inconsistências nas informações sejam resolvidas.

Calendário de pagamento de janeiro:

Brasileiros com NIS final 1 – pagamento no dia 18 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 2 – pagamento no dia 19 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 3 – pagamento no dia 20 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 4 – pagamento no dia 23 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 5 – pagamento no dia 24 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 6 – pagamento no dia 25 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 7 – pagamento no dia 26 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 8 – pagamento no dia 27 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 9 – pagamento no dia 30 de janeiro;

Brasileiros com NIS final 0 – pagamento no dia 31 de janeiro.

