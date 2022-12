Com salários de até R$ 14,2 mil, concurso público em Goiás encerra as inscrições na semana que vem

Está na reta final as inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO).

São 24 vagas oferecidas para os cargos de técnico e analista judiciário. O período para inscrever vai até o dia 04 de janeiro.

O salário oferecido é de R$ 8.698,44 a R$ 14.271,70. E os candidatos devem se inscrever pelo site da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pelo certame.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

Para ler o edital completo, clique aqui.