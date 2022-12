Com a proximidade do fim de ano, a vontade de fazer algo para animar os amigos e familiares vai aumentando. Uma forma de fazer, sem gastar dinheiro, é mandar algumas piadas de Ano Novo no WhatsApp para a galera.

Além de divertir todo mundo, você conseguirá proporcionar um clima descontraído entre os familiares e até deixar para trás algumas brigas ocorridas em 2022.

Pensando nisso, o Portal 6 traz aqui algumas opções de piadas de Ano Novo para se fazer antes de 2022 chegar ao fim.

Piadas de Ano Novo para mandar no WhatsApp: confira as melhores

1. Que 2023 te traga a paciência e a paz de espírito que 2022 não trouxe.

Para muita gente, 2022 foi um ano bastante turbulento e marcado por muitas adversidades. Mas, com o ano chegando ao fim, não custa nada rir um pouco com dos problemas passados, não é verdade?

2. Alguém sabe quanto tempo demora para quem usou amarelo no Ano Novo ficar rico?

A pergunta que muitos se fazem, mas ninguém sabe a resposta. Afinal, quanto tempo leva para enriquecer, após usar uma roupa amarela no Ano Novo?

3. Ano Novo vem aí e com ele 365 novas oportunidades para você fazer tudo errado de novo.

Apesar desta frase ser uma das típicas piadas de Ano Novo, ela nunca perde a graça e sempre rende várias gargalhadas. Portanto, pode enviar ela sem medo.

4. Nesta data, queria enviar algo engraçado, incrível, terno, sexy, doce e muito interessante. Mas, sinto muito, eu não entro pela tela. Feliz Ano Novo!

Além de dar um up na sua autoestima, esta mensagem fará com que aquele amigo solta várias risadas ao ler isso.

5. Espero que seus problemas durem tanto quanto seus propósitos de Ano Novo… Um Feliz 2023!

Quem nunca fez mil promessas durante o Ano Novo, mas acabou descumprindo todas e voltando para a estaca 0, não é mesmo?

É por isso que a piada nunca perde a graça e que muita gente acaba se identificando.

6. Que nunca te falte amor… Mas, se faltar, sabe onde me encontrar. Feliz Ano Novo!

Se você quer dar uma indireta na pessoa almejada, esta frase pode te ajudar com isso. Além das risadas, quem sabe você não começa o ano ao lado de uma pessoa nova?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!