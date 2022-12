A partir do dia 15 de fevereiro de 2023, um novo grupo de trabalhadores serão beneficiados com o tão aguardado pagamento do Programa de Integração Social (PIS).

A contribuição social tributária, paga pelo Governo Federal, voltada especificamente para os brasileiros que trabalham no setor privado e que se enquadram em todas as regras do benefício.

Por conta de um atraso no repasse do PIS, milhares de trabalhadores seguem aguardando ansiosamente pela chegada da vez de receber o pagamento.

Saiba quem tem direito de receber o PIS em 2023; consulta pode ser feita online

Em 2023, terão o direito de receber o pagamento do benefício aqueles brasileiros que tiverem trabalhado com carteira assinada durante o ano base de 2021.

Para ter acesso ao repasse, os trabalhadores precisam estar cadastrados há ao menos cinco anos no PIS, ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês no ano base, ter atuado profissionalmente CLT por pelo menos 30 dias de 2021, além da necessidade das informações pessoais terem sido corretamente informadas pelo empregador no Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), no eSocial.

Sendo assim, todos os funcionários da rede privada que se encaixarem nesses requisitos terão o direito de receber o pagamento da contribuição social tributária.

Consulta

Aqueles que ainda não possuem a certeza se irão ou não receber o benefício podem realizar a consulta de forma rápida e prática, sem a necessidade de precisar sair de casa para isso.

Os trabalhadores conseguem consultar o abono por meio do próprio site do Governo Federal, pelo aplicativo da Caixa Tem, ou então pelo app Carteira de Trabalho Digital.

Ademais, também é possível realizar a consulta do pagamento do PIS 2023 por telefone, através do atendimento da Caixa, no número 0800-726-0207, ou pela Previdência Social no número 135, sendo necessário apenas informar o CPF.

Para quem preferir, também é possível se certificar do recebimento do abono presencialmente na agência da Caixa Econômica Federal mais próxima.

Calendário de pagamento

O pagamento do benefício é distribuído para os trabalhadores de acordo com a data de aniversário, com início previsto para o dia 15 de fevereiro e fim dos repasses no dia 17 de julho.

Vale ressaltar que a partir do momento em que o valor for debitado, o beneficiário terá até o dia 28 de dezembro para sacar o valor, correndo o risco de perder o direito ao abono caso não movimente o dinheiro.

Confira o calendário:

Nascidos em janeiro – pagamento a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro – pagamento a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em março – pagamento a partir de 15 de março;

Nascidos em abril – pagamento a partir de 15 de março;

Nascidos em maio – pagamento a partir de 17 de abril;

Nascidos em junho – pagamento a partir de 17 de abril;

Nascidos em julho – pagamento a partir de 15 de maio;

Nascidos em agosto – pagamento a partir de 15 de maio;

Nascidos em setembro – pagamento a partir de 15 de junho;

Nascidos em outubro – pagamento a partir de 15 de junho;

Nascidos em novembro – pagamento a partir de 17 de julho;

Nascidos em dezembro – pagamento a partir de 17 de julho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!