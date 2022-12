Vai chover? Veja o que diz a previsão do tempo para a noite de réveillon em Goiás

O Réveillon está quase aí e, na hora da virada, o que os moradores de Goiás mais querem é tempo bom e sem chuvas. Apesar dos temporais dos últimos dias, que marcaram presença até nas comemorações de Natal, a tendência é que o ano novo seja de pancadas leves e isoladas.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A passagem de 2022 para de 2023, segundo a meteorologia, deve ser de precipitações mais amenas, diferente do que foi observado no último fim de semana.

Quem vai trafegar por longas distâncias no sábado (31), porém, deve ficar atento. Chuvas mais volumosas podem ser registradas durante a tarde em algumas regiões do estado, principalmente no Sudoeste de Goiás.

Para a região, estão previstos entre 5mm e 10 mm de chuva para a data. Municípios como Jataí, Rio Verde, Mineiros e Santa Helena de Goiás devem ser os mais afetados, conforme prognóstico do Cimehgo.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, alerta os motoristas que forem pegar a estrada nos próximos dias. “Faça o trajeto durante o dia. A visibilidade, em meio às chuvas, fica comprometida e acidentes fatais podem acontecer”, orienta.