Jovem de 23 anos é agredido com golpes de barra de ferro e morre a caminho do hospital em Goiânia

Um jovem, de 23 anos, foi assassinado com uma barra de ferro na cabeça na noite desta quinta-feira (29). O crime aconteceu no Setor dos Funcionários, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz e o autor estavam em uma briga quando ele foi atingido com o objeto. No mesmo momento a vítima já caiu no chão em estado grave.

Quando os agentes chegaram no local o jovem estava agonizando e perdendo sangue. Ele estava caído em um corredor com várias kitnets, em frente a casa do suspeito.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros socorros ao jovem. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho.

Para a polícia, o suposto autor relatou que a briga começou quando a vítima estava na porta da residência dele usando drogas. O morador não gostou da situação e comentou com o jovem, que pegou um pedra para acertá-lo.

Ainda segundo o homem, ele pegou a barra de ferro para se defender do rapaz e acabou o acertando com um golpe na cabeça.

A barra de ferro usada no crime foi encontrada pela polícia, mas a pedra citada no relato do suposto autor não foi vista. Segundo vizinhos, a motivação da briga na verdade teria sido por ciúmes de uma mulher.

O suspeito pelo crime foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes. O caso é investigado pela Polícia Civil.